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НовостиПроисшествия22 марта 2023 14:56

В Новосибирской области столкнулись два грузовика: погиб водитель

В Новосибирской области водитель УАЗа погиб, столкнувшись с грузовым «Мерседесом»
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области столкнулись два грузовика. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области столкнулись два грузовика. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Черепановском районе Новосибирской области днем в среду, 22 марта, случилось смертельное ДТП. В аварии погиб 61-летний водитель УАЗа.

— В 15:40 30-летний водитель грузовика «Мерседес» с полуприцепом ехал по «Чуйскому тракту» со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. На 104 километре трассы на регулируемом перекрестке — пересечении с трассой Сузун-Черепаново, он, по предварительной информации, проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем УАЗ, за рулем которого был 61-летний водитель, ехавший в направлении поселка Сузун, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В аварии погиб 61-летний водитель УАЗа. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В аварии погиб 61-летний водитель УАЗа. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Водителя УАЗа, получившего разные травмы, доставили в больницу, где спустя несколько часов он умер в реанимации.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

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