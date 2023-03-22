«Сказала, что ее избили в управляющей компании»: в Новосибирске пенсионерку увезли из полиции на «скорой»

В Новосибирске 74-летнюю пенсионерку увезли на «скорой» в больницу из отделения полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 74-летнюю пенсионерку увезли на «скорой» в больницу из отделения полиции. Туда она пришла писать заявление после потасовки в управляющей компании. Сама женщина заявила, что ее там избили. Произошел инцидент 21 марта.

— Забирали на «Скорой помощи» бабушку из полиции по улице Челюскинцев, чтоб оказать ей первую медицинскую помощь. С ее слов, она пришла в полицию после получения побоев от сотрудников находящейся неподалеку управляющей компании, — сообщается в одном из отзывов на управляющую компанию на сайте «Фламп».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что заявление в полицию от пенсионерки действительно поступило.

— Женщина заявила о нанесении ей телесных повреждений в ходе конфликта в одном из учреждений Железнодорожного района. Ей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение. Также поступило встречное заявление от второй стороны конфликта — 38-летней женщины. Полицейскими по данному факту проводится проверка, — пояснили в полиции.

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