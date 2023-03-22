Детский омбудсмен Болтенко предложила создать биометрические проездные для детей в Новосибирске

Детский омбудсмен Болтенко предложила создать биометрические проездные для детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко предложила создать для школьников проездные с биометрическими данными. По ее словам, это поможет улучшить защищенность детей на транспорте и быстрее находить потеряшек.

— Трагедия на транспорте с ребенком может случиться просто из-за стечения обстоятельств или же взрослые не побеспокоились о его безопасности, не оказали своевременную помощь. Особого внимания требуют дети, которые совершают самовольные уходы из семей и социально-реабилитационных центров. Перемещаясь по городу и области, подростки используют общественный транспорт, — отметила омбудсмен в свое телеграм-канале.

Болтенко подчеркнула, что в городе есть технологии, которые позволяют оперативно находить потерявшихся людей. Однако с детьми возникают проблемы, усложняющие их поиск. Чтобы усовершенствовать систему поиска потерявшихся детей, омбудсмен предложила не только установить во всем транспорте камеры и упросить полиции и поисковикам доступ к записям, но и наносить биометрические данные школьников на транспортные карты.

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