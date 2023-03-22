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НовостиОбщество22 марта 2023 14:04

Детский омбудсмен Болтенко предложила создать биометрические проездные для детей в Новосибирске

По ее мнению, нововведение поможет быстрее находить потерявшихся школьников
Надежда КАСЬЯНОВА
Детский омбудсмен Болтенко предложила создать биометрические проездные для детей.

Детский омбудсмен Болтенко предложила создать биометрические проездные для детей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко предложила создать для школьников проездные с биометрическими данными. По ее словам, это поможет улучшить защищенность детей на транспорте и быстрее находить потеряшек.

— Трагедия на транспорте с ребенком может случиться просто из-за стечения обстоятельств или же взрослые не побеспокоились о его безопасности, не оказали своевременную помощь. Особого внимания требуют дети, которые совершают самовольные уходы из семей и социально-реабилитационных центров. Перемещаясь по городу и области, подростки используют общественный транспорт, — отметила омбудсмен в свое телеграм-канале.

Болтенко подчеркнула, что в городе есть технологии, которые позволяют оперативно находить потерявшихся людей. Однако с детьми возникают проблемы, усложняющие их поиск. Чтобы усовершенствовать систему поиска потерявшихся детей, омбудсмен предложила не только установить во всем транспорте камеры и упросить полиции и поисковикам доступ к записям, но и наносить биометрические данные школьников на транспортные карты.

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