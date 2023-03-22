Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 13:59

Директор Новосибирской консерватории имени Глинки покинула пост

Об этом стало известно 22 марта
Галина СИМОНОВА
Директор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Жанна Лавелина покинула свой пост.

Директор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Жанна Лавелина покинула свой пост.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Жанна Лавелина покинула свой пост. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

Свое увольнение она подтвердила ТАСС, сообщив, что ознакомилась с приказом и подписала его.

Жанна Лавелина окончила теоретико-композиторский факультет по специальности «Музыковедение» (2000) и аспирантуру Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. В 2005 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. В 2014 — 2018 гг. Заведовала кафедрой теории музыки Новосибирской консерватории. В 2018 году вступила в должность ректора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber