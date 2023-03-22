Директор Новосибирской консерватории имени Глинки покинула пост

Директор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Жанна Лавелина покинула свой пост. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Жанна Лавелина покинула свой пост. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

Свое увольнение она подтвердила ТАСС, сообщив, что ознакомилась с приказом и подписала его.

Жанна Лавелина окончила теоретико-композиторский факультет по специальности «Музыковедение» (2000) и аспирантуру Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. В 2005 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. В 2014 — 2018 гг. Заведовала кафедрой теории музыки Новосибирской консерватории. В 2018 году вступила в должность ректора.

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