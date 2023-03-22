Под Новосибирском заметили группу детей, гуляющих по льду реки Иня

На льду реки Иня заметили группу детей, которые гуляли рядом с подтаявшими участками. Фото: предоставлено Егором

На льду реки Иня заметили группу детей, которые гуляли рядом с подтаявшими участками. Фото появилось в группе «Новолуговое онлайн».

Снимок сделан на мосту между Первомайкой и Новолуговым.

− Дети, не ходите по льду, не совершайте моих ошибок, − написал автор поста Егор Давыдов.

Оказалось, что в апреле 2018 года Егор вместе с другом попал в опасную ситуацию на реке Иня. Подростки гуляли по льду, и в какой-то момент льдина, на которой они стояли, оторвалась и понеслась вниз по течению. На помощь несовершеннолетним прибыли спасатели МАСС. Они посадили подростков в катер и довезли до берега.

− В школе меня мамонтенком называли. Все до сих пор помнят, − рассказал КП-Новосибирск Егор.

В новосибирском МЧС периодически напоминают об опасности выхода на весенний лед. Ведь в любой момент можно провалиться и уйти под воду.

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