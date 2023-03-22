Жительница Новосибирска купила у блогера наставничество, за 350 тысяч рублей, а потом пошла в суд

На Ирину Кесаеву подали в суд. Фото: предоставлено Ириной Кесаевой

Жительница Новосибирска купила у блогера наставничество. По словам девушки ей обещали выйти на высокий доход. Она приобрела самый дорогой пакет за 350 тысяч. В итоге, по ее словам, никакого «наставничества» не было.

- Да, Арина купила у меня курс. Мы ее подключили к нашей платформе, где было 94 урока. После первой встречи - начались задержки по домашним заданиям. Приходилось напоминать по несколько раз, чтобы отправила, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Кесаева, блогер.

По словам девушки, сибирячка сама признавала то, что ничего не успевает делать и у нее было тяжелое эмоциональное состояние.

- Арина созванивалась с нашим психологом. Я написала ей после созвона, так как инициативы уже не появлялся внутри обучения. Ответ получила уже спустя почти пол месяца в день завершения наставничества, - говорит Ирина. – И я не пропадала со связи, а была в больнице с тяжелыми последствиями коронавируса.

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