В апреле пройдут публичные слушания по внесению изменений в Устав Новосибирска

Публичные слушания по внесению изменений в Устав города пройдут 11 апреля 2023 года. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

На сессии Совета депутатов города Новосибирска 22 марта большинством голосов было принято решение о проведении публичных слушаний по поправкам в городской Устав. Поправки учтут принятый региональным Заксобранием закон об изменении порядка выборов мэров города Новосибирска и поселка Кольцово и федеральный закон, предусматривающий досрочное прекращение полномочий депутата в случае его отсутствия на всех заседаниях Совета депутатов в течение полугода.

Процедура публичных слушаний при изменении Устава обязательна, на приведение его в соответствие с актуальной правовой базой отведено 3 месяца. Высказать свое мнение по этому вопросу эксперты и все желающие смогут 11 апреля 2023 года. На следующей сессии депутаты уже зафиксируют в Уставе города изменения, касающиеся досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска и правового статуса мэра города Новосибирска.

Публичные слушания позволят учесть мнения граждан по целому ряду процедурных деталей. Например, сможет ли гражданин избираться мэром города только на два срока подряд, или подобные ограничения в Уставе будут сняты. Кроме того, необходимо определить порядок голосования депутатов при выборах мэра - оно может быть как тайным, так и открытым.