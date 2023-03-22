В Новосибирске суд оставил под арестом застройщика, обманувшего дольщиков на 84 миллиона

Суд оставил под арестом застройщика, которого обвиняют в обмане дольщиков дома на улице Добролюбова на 84 миллиона рублей. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске суд оставил под арестом застройщика, которого обвиняют в обмане дольщиков дома на улице Добролюбова на 84 миллиона рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— В Новосибирском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба стороны защиты на постановление Центрального районного суда об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в областной прокуратуре.

Против удовлетворения жалобы возразил прокурор и суд встал на его сторону.

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