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НовостиОбщество22 марта 2023 13:00

В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, которую переехал тягач с полуприцепом в Новосибирске

Она жива, ее госпитализировали
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, которую переехал тягач с полуприцепом в Новосибирске.

В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, которую переехал тягач с полуприцепом в Новосибирске.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ГИБДД по Новосибирску рассказали о состоянии женщины, оказавшейся под колесами тягача на перекрестке в Новосибирске. Ранее в соцсетях показали видео наезда. На нем большегруз с полуприцепом переехал женщине-пешеходу ноги.

– Установлено, что «КАМАЗом» с полуприцепом управлял мужчина 1958 года рождения. Он хал по улице Владимировской в сторону улице Ногина. Напротив дома 24а на Владимировской улице водитель большегруза наехал на женщину-пешехода, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

В ведомстве уточнили, что «КАМАЗ» переехал женщину 1965 года рождения. Она выжила. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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