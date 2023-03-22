Семье погибшего в ходе СВО Николая Саидова из Бердска передали Орден Мужества

Награду передали семье погибшего героя. Фото: администрация Бердска

Погибшего в зоне спецоперации на Украине штурмана беспилотной авиации Николая Саидова из Бердска посмертно наградили Орденом Мужества. Награду передали семье героя в среду, 22 марта.

Мероприятие прошло в здании администрации города. На нем присутствовали жена и две дочери военнослужащего.

− Николай Саидов родился в семье военного в городе Бердске, где учился в школе № 3 «Пеликан». По примеру отца Николай поступили в Новосибирское высшее военно-командное училище, по окончании которого был распределен в город Алейск (Алтайский край), − рассказали на сайте администрации.

Сибиряка пять раз направляли в командировки в Сирию. Также он участвовал в урегулировании конфликта на границе Таджикистана с Афганистаном. Когда началась специальная военная операция, Николай отправился на территорию Украины.

За отвагу и самоотверженность военнослужащего наградили медалями «Жукова» и «Суворова».

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