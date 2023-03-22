«Любит попозировать!»: сибирячка сняла на видео смелого седого дятла, лакомившегося обедом в парке

Сибирячка сняла на видео смелого седого дятла, лакомившегося в парке обедом. Фото: кадр из видео

Седого дятла сняла на видео жительница Кольцово под Новосибирском. Кадрами, на которые попала трапеза птицы, сибирячка поделилась с КП-Новосибирск.

— Посмотрите какая красота живет на Никольском! Это седой дятел, довольно редкий зверь, — поделилась впечатлениями женщина.

Как рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский, встреча с этой птицей — довольно частое для Сибири явление.

— Увы, это не особенно редкая птица: в Новосибирской области 1 седой дятел приходится на 6 обычных. Его у нас можно встретить круглый год. Седой дятел — второй по величине из семейства дятловых. У него зелёное оперение и красная шапочка на макушке. Седой дятел хорошо позирует и близко подпускает — потому его часто фотографируют, — объяснил орнитолог.

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