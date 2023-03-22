В Новосибирске за 2023 год за парковку на местах для инвалидов оштрафовали 300 водителей

Штраф за парковку на месте для инвалидов составляет 5 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске за два месяца 2023 года за парковку на местах для инвалидов сотрудники ГИБДД составили более 300 административных протоколов.

— Парковочные места, предназначенные для определенной категории транспортных средств, обозначаются знаками или специальной разметкой. Оставлять на данных парковках машины, не попадающие под требования законодательства, запрещается под угрозой административного наказания, — сообщили в городском ГИБДД.

За парковку на месте для инвалидов грозит штраф в 5 тысяч рублей. А автомобиль нарушителя отправляется на специализированную стоянку.

В ГИБДД добавили, что 23 марта в городе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого проверят доступность парковочных мест для инвалидов.

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