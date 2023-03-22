Над Новосибирской областью пролетел самолет с лидером КНР Си Цзиньпином. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Новосибирской областью пролетел самолет с лидером КНР Си Цзиньпином. В среду, 22 марта, политик возвращался домой после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Данные о его рейсе опубликованы на портале Flightradar24, где можно следить за движением самолетов по всему миру.

Официально поездка Си Цзиньпина в Москву продлилась три дня, но рабочими получились только первые два. После трех больших встреч и торжественного ужина (это все в один вторник) глава Китая решил не лететь домой, а отоспаться у нас. Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после своего переизбрания главой государства.

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