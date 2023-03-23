Студентка из Новосибирска с протезом руки привезла два «золота» со Всероссийских соревнований по бадминтону

Студентка магистратуры совмещает учебу, работу и спорт. Фото: Предоставлено Анной Пушкаревской

Новосибирская спортсменка с протезом руки Анна Пушкаревская привезла две золотых медали из Казани. Девушка победила во Всероссийских соревонваниях по бадминтону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

- Я завоевала победу в женском одиночном разряде и в женском парном разряде. В одиночках результат был ожидаем, в парах было интересно сыграться с новой напарницей, Юлией Минибаевой из Ульяновской области. Пришлось в какие-то моменты играть все три партии, но мы смогли выиграть, – рассказала КП-Новосибирск студентка магистратуры НГУ Анна Пушкаревская.

Девушка отметила, что бадминтон для спортсменов с ПОДА набирает популярность. Впереди у спортсменок – Чемпионат России в подмосковном Раменском. Второкурсница магистратуры совмещает спорт с работой младшим научным сотрудником в Институте Химической Биологии и Фундаментальной медицины СО РАН.

- В науке и спорте разные темпы, нужно уметь акклиматизироваться. Я этому учусь. Трудности будут, но итог хорош, - сообщила Анна Пушкаревская.

На соревнованиях девушка выступала без протеза.

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