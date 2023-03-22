В Новосибирске в 2022 году Контрольно-счетная палата выявила нарушений на 2 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске в 2022 году Контрольно-счетная палата выявила нарушений на 2 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом объем нарушений, связанных с муниципальным бюджетом и имуществом, вырос на 75%.

КСП проверила использование в 2022 году муниципальных средств на 21 миллиард рублей — и более, чем в двух миллиардах были выявлены нарушения. Об этом сообщил в своем отчете председатель палаты Геннадий Шилохвостов на сессии Совета депутатов 22 марта.

За весь 2022 год контрольно-счетная палата провела 24 контрольных мероприятия и 34 экспертно-аналитических. В том числе — 24 муниципальных программ.

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