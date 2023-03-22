Погибшему на СВО бойцу из Новосибирска открыли мемориал в Тайшете

Игоря Сенченко наградили орденом Мужества посмертно. Фото: администрация Тайшета
В иркутском городе Тайшете открыли Мемориальную доску и Парту Героя военнослужащему из Новосибирска Игорю Сенченко. Младший сержант погиб в ходе спецоперации на Украине. Мемориал установили в школе №14, в которой Игорь учился.
— Открывая Мемориальную доску и Парту Героя в память о нашем земляке Игоре Сенченко, мы вписываем его имя в историю школы, историю города, историю нашей страны. Благодарим родных и близких, за воспитание сына, настоящего гражданина и патриота своей страны, — сказал глава Тайшета Александр Кузин.
Доску Героя установили в школе №14, где учился военнослужащий. Фото: администрация Тайшета
Игорь Сенченко родился и вырос в Тайшете. Срочную военную службу проходил в Улан-Удэ. А с 2012 года служил по контракту. Жил Игорь с женой и тремя детьми в Новосибирске.
Игорь Сенченко погиб в самом начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Ему было 30 лет. Награжден орденом Мужества посмертно.
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