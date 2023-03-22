Новосибирцев возмутила обледеневшая и замусоренная лестница к остановке «Лазурная»

Жители Новосибирска пожаловались на состояние лестницы, ведущей к остановке «Лазурная».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Новосибирска пожаловались на состояние лестницы, ведущей к остановке «Лазурная». По их словам, ступеньки покрыты снегом и льдом. Кроме того, там постоянно валяется мусор.
Публикация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». Как рассказала одна из местных жительниц, за участком никто не следит.
− Никто не чистит снег и не убирает мусор. Недавно хоть ступеньки появились, и то во льду. А раньше горка была там, − отметила сибирячка.
Ступеньки покрыты льдом, рядом валяется мусор. Фото: скриншот / Инцидент Новосибирск
Она добавила, что у лестницы часто собираются маргинальные личности. Они распивают спиртное на улице и разбрасывают бутылки.
Местные не знают, к кому можно обратиться для решения этой проблемы.
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