Новосибирцев возмутила обледеневшая и замусоренная лестница к остановке «Лазурная»

Жители Новосибирска пожаловались на состояние лестницы, ведущей к остановке «Лазурная». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска пожаловались на состояние лестницы, ведущей к остановке «Лазурная». По их словам, ступеньки покрыты снегом и льдом. Кроме того, там постоянно валяется мусор.

Публикация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». Как рассказала одна из местных жительниц, за участком никто не следит.

− Никто не чистит снег и не убирает мусор. Недавно хоть ступеньки появились, и то во льду. А раньше горка была там, − отметила сибирячка.

Ступеньки покрыты льдом, рядом валяется мусор. Фото: скриншот / Инцидент Новосибирск

Она добавила, что у лестницы часто собираются маргинальные личности. Они распивают спиртное на улице и разбрасывают бутылки.

Местные не знают, к кому можно обратиться для решения этой проблемы.

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