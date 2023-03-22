Под Новосибирском пропал 50-летний мужчина в желто-зеленых штанах

В Бердске Новосибирской области ищут 50-летнего Анатолия Владимировича Немщикова. Фото: «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Бердске Новосибирской области ищут 50-летнего Анатолия Владимировича Немщикова. Мужчина пропал 20 марта, с этого момента его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, светло русые волосы, но сейчас — побрит налысо, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области. — На момент своего исчезновения был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, камуфляжные желто-зеленые брюки, синий свитер, черные ботинки, черная вязаная шапка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анатолий или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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