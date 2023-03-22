В Новосибирской области выбрали регионального представителя в Общественную палату РФ

Слева направо: Ирина Федорова, Галина Гриднева, Ирина Хапко. Фото: Пресс-центр Общественной палаты Новосибирской области

На пленарном заседании в Большом зале правительства Новосибирской области 21 марта общественники выбрали своего представителя в Общественную палату Российской Федерации. На тайное альтернативное голосование были выставлены две кандидатуры: председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ирина Федорова и председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Ирина Хапко. Большинством голосов на ближайшие 3 года в состав VIII созыва Общественной палаты РФ представителем от палаты Новосибирской области была избрана Ирина Федорова.

- Наши интересы в Общественной палате Российской Федерации будет представлять Ирина Федорова, для этого у нее есть и профессиональные навыки, и опыт, а мы должны помогать. Мне нравится подход «не за себя, не для других, а вместе со всеми и для всех». Уверена, что все у нас получится! - прокомментировала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Избранница поблагодарила коллег за оказанное доверие и честь представлять регион в Общественной палате России. Напомним, что Ирина Федорова с самого начала специальной военной операции курирует работу оперативного штаба, созданного на базе Общественной палаты Новосибирской области и Ассоциации «Интеграция». Штаб осуществляет гуманитарную помощь беженцам из ЛДНР, Херсонской, Запорожской областей и с территории Украины, а также сбор и отправку необходимой помощи для новосибирских бойцов, постоянно поддерживает связь с ними и их родственниками.

Формирование нового состава Общественной палаты Российской Федерации продолжается с 24 февраля. Процедуру инициировал Президент РФ Владимир Путин: он направил предложение войти в восьмой состав ОП РФ 40 гражданам с особыми заслугами перед государством и обществом. В течение 30 дней кандидаты должны будут ответить на это предложение. Параллельно проходит процедура выборов представителей региональных палат в ОП РФ. Еще 43 члена нового состава выберут голосованием из кандидатур, которых в течение апреля и мая выдвинут общероссийские общественные объединения и иные некоммерческие организации.