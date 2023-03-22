Вместо металлического ограждения: в Нарымском сквере Новосибирска сделают живую изгородь

В Нарымском сквере Новосибирска демонтируют металлическое ограждение. Фото: мэрия Новосибирска

В Нарымском сквере Новосибирска демонтируют металлическое ограждение. Вместо него появится живая изгородь, сообщили в мэрии города.

В четверг, 23 марта, специалисты МАУ «Горзеленхоз» начнут разбирать ограждение. Работу они должны закончить в течение недели.

− На месте ограждения сформируют живую изгородь из кустарников, − отметили в мэрии Новосибирска.

Какие именно кустарники высадят – не уточняется.

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