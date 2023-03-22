ЗРК С-400 «Триумф» отразили авианалет под Новосибирском

В Сибири прошли учения зенитчиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сибири прошли учения зенитчиков. Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отразили авианалет условного противника.

— Дежурными расчетами на дальности более 300 километров была обнаружена авиация условного противника, которая планировала нанести по военным наземным объектам в регионе. Расчеты С-400 «Триумф» взяли цели на сопровождение и поразили более 20 целей, которые двигались на различных высотах, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

В боевой подготовке участвовало около 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и спецтехники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber