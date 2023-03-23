В Новосибирске 83-летняя пенсионерка простила водителя, сбившего ее в «Тихом центре»

Пенсионерка получила тяжелые травмы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 83-летняя пенсионерка простила сбившего ее водителя. ДТП случилось 30 августа 2022 года на перекрестке улиц Октябрьского и Урицкого.

По данным ГИБДД, 47-летний водитель ехал на внедорожнике Mitsubishi Pajero по улице Октябрьская задним ходом. Мужчина не заметил 82-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступил ей дорогу и сбил ее. Пенсионерку доставили в больницу с тяжелыми травмами.

- Виновник ДТП принес извинения, компенсировал потерпевшей расходы на лечение и выплатил компенсацию морального вреда - всего около 300 тысяч рублей на стадии следствия. На суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова. – Суд прекратил уголовное дело за примирением с потерпевшим.

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