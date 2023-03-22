В Новосибирске публичные слушания об отмене прямых выборов мэра пройдут 11 апреля. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске публичные слушания об отмене прямых выборов мэра пройдут 11 апреля. За такую дату проголосовали депутаты на сессии горсовета 22 марта.

— Проект решения подготовлен в связи с принятием закона, предусматривающего новую систему избрания мэра города Новосибирска. Проектом решения предлагается назначить публичные слушания на 11 апреля 2023 года в 10:00 часов в большом зале мэрии, — пояснил председатель профильной комиссии горсовета Игорь Атякшев.

Замечания и предложения по проекту решения будут приниматься до 5 апреля.

Новая модель выборов предполагает переход к отбору кандидатов конкурсной комиссией с последующим голосованием за победителей на сессии.

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