В Новосибирске водителям разрешили ездить по Димитровскому мосту со скоростью до 50 км/ч

Новосибирским водителям разрешили разгоняться до 50 км/ч на Димитровском мосту. Фото: мэрия Новосибирска

Новосибирским водителям разрешили разгоняться до 50 км/ч на Димитровском мосту. Речь идет об участке от подъема с улицы Владимировской до остановки общественного транспорта «Лесоперевалка».

Там установят дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Конец зоны ограничения максимальной скорости», рассказали в мэрии Новосибирска.

− Такое ограничение введено в связи с наступлением благоприятных погодно-климатических условий и выполнением ремонтных работ на проезжей части моста, − объяснили в муниципалитете.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на Димитровском мосту ограничили скорость до 40 км/ч. Ограничение действовало с 14 марта.

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