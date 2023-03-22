Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с упавшей на 14-летнюю девочку сосулькой в Новосибирске

Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту падения сосульки на 14-летнюю девочку в Новосибирске. Фото: Кадр из видео
Глава Следственного комитете России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту падения сосульки на 14-летнюю девочку в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось 20 марта на улице Кирова: школьница проходила рядом с жилым домом, когда с крыши на нее упал лед. Следователи начали проверку по данному факту.
— Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в Следственном комитете России.
Произошедшее ЧП попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, видно, что прямо перед девочкой на землю падает большой кусок льда, разбивается на маленькие кусочки, которые отлетают в ребенка и попадают ей по голове.
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