В Новосибирской области заболеваемость туберкулёзом снизилась на 6 %

В Новосибирской области замедлился рост заболеваемости туберкулезом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Темпы заболеваемости туберкулёзом в Новосибирской области ежегодно снижаются на протяжении 10 лет. За 2022 год заболеваемость по территории региона снизилась на 6,3 %, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Однако показатели ещё не достигли среднероссийских, поэтому данный вопрос находится на особом контроле региональных властей.

– Тема профилактики и лечения туберкулёза для Новосибирской области сохраняет свою актуальность, особенно важна иммунопрофилактика для детского населения. Задачи по активизации профилактической работы по туберкулёзу в нашем регионе были ранее обозначены Президентом РФ, – напомнила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Ранее в Новосибирской области была создана единая система оказания специализированной медицинской помощи по профилю «фтизиатрия». Областную туберкулезную больницу объединили с противотуберкулезным диспансером. Это позволило обеспечить полную преемственность стационарного и амбулаторного этапов лечения.

Кроме того, была создана новая система лекарственного менеджмента, которая упростила выдачу лекарств пациентам на всех этапах лечения. Оптимизирована маршрутизация для больных, нуждающихся как в амбулаторной, так и в стационарной помощи.

Также в Новосибирской области запущен пилотный проект по внедрению модели оказания противотуберкулезной помощи на основе пациент ориентированного подхода. В 2022 году в регионе открыли новый диагностический корпус детской туберкулезной больницы.

Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание комплексному развитию противотуберкулёзной службы региона, укреплению её материально-технической базы.Сегодня начался новый этап ее модернизации. В планах на ближайший период – создание централизованной бактериологической лаборатории и строительство новых и реконструкция существующих зданий диспансерных отделений, а также усиление профилактической работы.

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