В Луганске высадили ели, выращенные в Новосибирской области

Деревья вырастили лесоводы Бердского лесхоза. Фото: Минприроды НСО

Ели из Новосибирской области высадили в Луганске. Акция состоялась в среду, 22 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии НСО.

Деревья вырастили лесоводы Бердского лесхоза. Потом елочки передали администрации Беловодского района.

В акции поучаствовали представители администрации, школьники и учителя, рассказали в Минприроды Новосибирской области.

− Это самое наименьшее, что мы можем сделать сейчас, но все же, − отметил замминистра Валерий Шрейдер.

Напомним, Министерство природных ресурсов и экологии НСО курирует лесоводов ЛНР.

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