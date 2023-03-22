В Луганске высадили ели, выращенные в Новосибирской области

Деревья вырастили лесоводы Бердского лесхоза. Фото: Минприроды НСО
Ели из Новосибирской области высадили в Луганске. Акция состоялась в среду, 22 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии НСО.
Деревья вырастили лесоводы Бердского лесхоза. Потом елочки передали администрации Беловодского района.
В акции поучаствовали представители администрации, школьники и учителя, рассказали в Минприроды Новосибирской области.
− Это самое наименьшее, что мы можем сделать сейчас, но все же, − отметил замминистра Валерий Шрейдер.
Напомним, Министерство природных ресурсов и экологии НСО курирует лесоводов ЛНР.
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