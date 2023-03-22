В Новосибирске водители перестали уступать пешеходам на «зебре»

В Новосибирске выросло число ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые месяцы 2023 года в Новосибирске увеличилось число аварий на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник областного Управления ГИБДД Александр Бабенков.

– В прошлом году пешеходы страдали на регулируемых переходах – при маневре водители не предоставлял пешеходам преимущество на светофоре. При этом за два месяца 2023 года, напротив, увеличилось количество ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах, – отметил Александр Бабенков.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области около 200 водителей в день ездят с непристегнутым ремнем безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber