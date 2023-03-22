В Новосибирске планируют установить мемориальную доску в память об объявлении победы в ВОВ

Табличку хотят разместить на фасаде здания регионального правительства. Фото: novo-sibirsk.ru

Мемориальную доску в память об объявлении победы в Великой Отечественной войне планируют установить в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города.

− Новосибирцев приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта размещения мемориальной доски в память о выступлении М. В. Кулагина с сообщением о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, − говорится на сайте муниципалитета.

Табличку хотят разместить на фасаде здания регионального правительства, расположенного по адресу Красный проспект, 18. Заявителем выступила районная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Заельцовского района.

Поучаствовать в обсуждении можно с 24 марта по 6 апреля. Рекомендации и предложения нужно направлять по электронному адресу infosovet@admnsk.ru.

Результаты будут известны не позднее 13 апреля. Информацию опубликуют на сайте мэрии Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber