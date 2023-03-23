У меня для него послание: жительница Ленинска-Кузнецкого ищет сводного брата из Новосибирска, которого не видела 20 лет

Александр менял фамилию. Фото: предоставлено Антониной Шабаевой

Жительница Ленинска-Кузнецкого ищет сводного брата 51-летнего Александр Ивановича Сказкина в Новосибирске. Родственники не виделись 20 лет.

- У нас мама одна, а отцы разные. Когда мы выросли, Саша уехал в Новосибирск. Помню, что когда мне было 23 года, он приехал к нам на 8 марта. Потом приезжал, когда женился. Его супругу звали Татьяна. Красивая такая, с белой косой, - рассказала КП-Новосибирск Антонина Шабаева, сестра Александра.

По словам Антонины, они с братом писали друг другу письма, но в один момент Александр перестал выходить на связь.

- По идее у него фамилия Сатюков. Почему он сменил фамилию, не знаю. Я знаю, что он жил на улице Троллейной. Я ищу его, чтобы сообщить о смерти мамы. Я писала Саше письмо, но не знаю, получил ли он его, - говорит женщина.

Антонина хочет, чтобы ее брат приехал к ней в гости и познакомился с племенниками и ее внучкой. Женщина также хочет показать Александру место, где она похоронила маму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber