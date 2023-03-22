100 тысяч рублей задолжал по налогам сотрудник сельсовета под Новосибирском

Под Новосибирском сотрудник сельской администрации задолжал по налогам почти 100 тысяч рублей. Фото: УФССП по НСО.

В Чановском районе НСО сотрудник местной администрации не платил налоги. В общей сложности задолженности достигла 93 тысячи рублей. В добровольные сроки должник не расплатился. В дело вмешались судебные приставы. Они предупредили неплательщика об ответственности в случае неисполнения судебного решения.

– Чтобы его исполнить, представитель сельсовета обратился в районную администрацию за выделением денежных средств из бюджета, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Благодаря этому на баланс сельсовета пришли 100 тысяч рублей. Эти деньги направили на погашения долга по налоговым платежам. А также часть ушла на оплату исполнительского сбора.

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