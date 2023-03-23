Тепло возвращается: в Новосибирске снова будет плюсовая температура

В Новосибирске потеплеет до +2. Фото: Антон ФОКИН

В Новосибирске постепенно возвращается весеннее тепло. Ночью еще будут оставаться холода под -10…-12 градусов, а днем потеплеет до 0…+2.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду ночью и 6-11 градусов днем, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области местами температура еще будет сохраняться до -20 градусов ночью. По западу региона будет теплее: -4…-9 градусов. Днем же потеплеет до +4. Ночью по северу, а днем по западу местами небольшой снег. В остальных же районах будет солнечно. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах сильная гололедица.

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