Он скрылся от следствия: в Новосибирской области разыскивают мигранта, обвиняемого в хранении наркотиков

В Новосибирской области разыскивают мигранта, обвиняемого в хранении наркотиков. Фото: ГУ МВД НСО.

Полиция Новосибирской области разыскивает Мамедова Элчин Габили оглы. По данным ведомства, мужчина, обвиняемый в преступлении, скрылся от следствия.

– Мужчина 1987 года рождения обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ («Хранение наркотиков в крупном размере»), – говорится в сообщении ГУ МВД НСО.

Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В полиции просят всех, кто знает о местонахождении преступника, сообщить по номерам: -383-48-21-102, 8-383-48-22-271. Анонимность гарантирована.

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