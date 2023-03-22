Он скрылся от следствия: в Новосибирской области разыскивают мигранта, обвиняемого в хранении наркотиков

В Новосибирской области разыскивают мигранта, обвиняемого в хранении наркотиков. Фото: ГУ МВД НСО.
Полиция Новосибирской области разыскивает Мамедова Элчин Габили оглы. По данным ведомства, мужчина, обвиняемый в преступлении, скрылся от следствия.
– Мужчина 1987 года рождения обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ («Хранение наркотиков в крупном размере»), – говорится в сообщении ГУ МВД НСО.
Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
В полиции просят всех, кто знает о местонахождении преступника, сообщить по номерам: -383-48-21-102, 8-383-48-22-271. Анонимность гарантирована.
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