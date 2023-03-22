В Новосибирске 40-летний мужчина пытался украсть 17 шоколадных яиц

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В 6 из 10 предотвращенных за минувшие сутки краж нарушители покушались на конфеты и шоколад. В поисках сладкой жизни в основном были уличены представители мужского пола.

Исключение составила пожилая женщина, остановленная охранником ГВАРДИИ вчера в 13.23 в магазине Заельцовского района. Она не заплатила за упаковку конфет стоимостью 118 рублей, но пронесла их в сумке мимо кассы. Бабушка оплатила товар и ушла домой.

21 марта в 13.14 в магазине в Ленинском районе бойцами ГБР-73 был задержан молодой человек, попытавшийся украсть шоколадный батончик стоимостью 46 рублей. В присутствии «гвардейцев» он заплатил за него и тоже был отпущен.

Этими же бойцами ГБР вчера в 16.54 в супермаркете на площади К. Маркса был задержан другой парень, который пытался украсть большое шоколадное яйцо стоимостью 347 рублей. Ему тоже пришлось оплатить товар.

Сразу 17 шоколадных яиц «Киндер сюрприз» попытался украсть вчера в 18.47 из магазина Ленинского района 40-летний мужчина. Кражей он мог причинить торговому учреждению ущерб на сумму около 5 тысяч рублей, но в присутствии прибывших по тревоге «гвардейцев» компенсировал его.

Вчера же в 20.09 в магазине Железнодорожного района бойцами ГБР-75, вызванными тревожной кнопкой, были задержаны и переданы сотрудникам полиции двое молодых людей, похитивших две плитки шоколада на сумму около 350 рублей и отказавшимися заплатить.

В 20.18 бойцами ГБР-78 ГВАРДИИ был задержан, а позже отпущен молодой человек, похитивший плитку шоколада стоимостью 229 рублей из супермаркета в Октябрьском районе. Он предпочел заплатить магазину, чтобы не ехать разбираться по этому поводу в полицию.

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ отметили, что по-настоящему нуждающиеся люди крайне редко воруют конфеты и шоколад. Сладостям они предпочитают обычные продукты - хлеб, колбасу, сыр. Ответ на вопрос, почему пытаются воровать сладости на незначительные суммы, лежит, скорее всего, в области психологии.