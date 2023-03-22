Вопрос о расширении новосибирского метро могут перенести на областной уровень

Депутаты обсудили, где лучше строить новые станции метро.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Развитием и расширением географии новосибирского метро могут заняться в правительстве области. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.
В бюджете города на 2023-2024 годы заложены средства на развитие метро. В мэрии отдают предпочтение продолжению работы по строительству зеленой ветки метро – Дзержинской линии, от «Березовой рощи» и «Золотой нивы» до станции «Гусинобродская». На проектирование потребуется около 650 миллионов рублей.
Однако, принимая во внимание мнение новосибирцев, депутаты отметили, что метро следует продлить по красной ветке до площади Станиславского и дальше, по направлению к «Чистой Слободе».
Депутаты обратятся к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложением о создании рабочей группы по вопросам развития метрополитена в правительстве региона. Это упростит обсуждение возможности привлечения средств из областного бюджета и частных инвестиций.
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