Вопрос о расширении новосибирского метро могут перенести на областной уровень

Депутаты обсудили, где лучше строить новые станции метро. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Развитием и расширением географии новосибирского метро могут заняться в правительстве области. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

В бюджете города на 2023-2024 годы заложены средства на развитие метро. В мэрии отдают предпочтение продолжению работы по строительству зеленой ветки метро – Дзержинской линии, от «Березовой рощи» и «Золотой нивы» до станции «Гусинобродская». На проектирование потребуется около 650 миллионов рублей.

Однако, принимая во внимание мнение новосибирцев, депутаты отметили, что метро следует продлить по красной ветке до площади Станиславского и дальше, по направлению к «Чистой Слободе».

Депутаты обратятся к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложением о создании рабочей группы по вопросам развития метрополитена в правительстве региона. Это упростит обсуждение возможности привлечения средств из областного бюджета и частных инвестиций.

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