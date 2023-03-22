В Новосибирске три дома в Дзержинском районе переведут со сжиженного на природный газ

Три дома в Дзержинском районе Новосибирска переведут со сжиженного на природный газ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый газопровод построят в Дзержинском районе Новосибирска. Он нужен, чтобы перевести три дома на природный газ. Стартовая цена строительства - 15,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о домах, расположенных на улицах Шекспира, 6, Промышленная, 6 и Промышленная 9а. Заказчиком выступило предприятие «Энергия» Новосибирска.

Как указано в смете, в стоимость входят демонтаж, установка газопровода и ограждений. А также восстановление дороги.

Напомним, 9 февраля сжиженный газ взорвался в доме по улице Линейной, 39. Правоохранители задержали аферистов, которые занимались техобслуживанием газовых плит в нескольких квартирах по улице Линейной, представляясь газовщиками. По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек.

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