В Новосибирске три дома в Дзержинском районе переведут со сжиженного на природный газ

Три дома в Дзержинском районе Новосибирска переведут со сжиженного на природный газ.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новый газопровод построят в Дзержинском районе Новосибирска. Он нужен, чтобы перевести три дома на природный газ. Стартовая цена строительства - 15,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Речь идет о домах, расположенных на улицах Шекспира, 6, Промышленная, 6 и Промышленная 9а. Заказчиком выступило предприятие «Энергия» Новосибирска.
Как указано в смете, в стоимость входят демонтаж, установка газопровода и ограждений. А также восстановление дороги.
Напомним, 9 февраля сжиженный газ взорвался в доме по улице Линейной, 39. Правоохранители задержали аферистов, которые занимались техобслуживанием газовых плит в нескольких квартирах по улице Линейной, представляясь газовщиками. По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек.
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