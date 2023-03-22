10 тысяч свечей закупят для акции ко Дню Победы в Новосибирске

В Новосибирске закупят 10 тысяч свечей в рамках акции ко Дню Победы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году для акции «Свеча памяти» в Новосибирске закупят 10 тысяч свеч и 8 тысяч пластиковых стаканчиков. Сумма двух тендеров - 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на главном сайте госзакупок.

Заказчик – госучреждение Агентство поддержки молодёжных инициатив. Как минимум 88 тысяч рублей потратят на свечи и длинные зажигалки для газовых плит. Ещё в 12 тысяч рублей обойдутся 8 тысяч пластиковых стаканчиков. Они нужны для защиты свечей от ветра.

Ранее КП-Новосибирск писала, где пройдёт новосибирская «Свеча памяти» в 2023 году.

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