В Новосибирской области за пять лет обновили 538 единиц пассажирского транспорта. Фото: правительство НСО.

Масштабная работа по развитию системы транспорта проходит в Новосибирской области. Так, в регионе за последние 5 лет обновили 538 единиц пассажирского транспорта. Речь о 205 автобусах, 129 троллейбусах и 25 трамваях.

– Это позволило увеличить долю пассажиропотока, приходящегося на муниципальные автобусы и троллейбусы Новосибирска, с 32% в 2018 году, до 45% по итогам 2022 года, – сообщает правительство Новосибирской области.

Сейчас в НСО планируют перейти на на контрактную систему в сфере закупок для выполнения работ по организации пассажирских перевозок. Это позволит развить конкуренцию, а также повысить качество транспортных услуг, предоставляемых населению. Кроме того, благодаря этому в НСО внедрят систему по учету оплаты проезда в транспорте.

В настоящее время в Новосибирской области проводится работа по переходу на контрактную систему в сфере закупок для выполнения работ по организации пассажирских перевозок. Эта мера способствует развитию конкуренции и повышению качества предоставляемых транспортных услуг населению, внедрению системы учета оплаты проезда.

По словам губернатора Андрея Травникова, областные власти помогут муниципалитетам обновить подвижной состав, а также развить маршрутную сеть. При этом действовать власти будут аккуратно, без ущемления прав предпринимателей, подчеркнул глава региона. По его словам, к реформе по переходе ну контрактную. Систему не нужно относиться с беспокойством. Ведь власти не планируют формировать переход.

– Будем действовать выверено и поэтапно, сказал Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber