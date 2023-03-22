Весенние дожди в Новосибирске начнутся с 3 апреля

Дожди будут идти три дня подряд.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске с 3 апреля начнутся весенние дожди. Это следует из прогноза, опубликованного сервисом «Яндекс. Погода».
В понедельник, 3 апреля, днем будет +3 градуса, ночью – около 0. Влажность составит 92%. Из-за этого на улице будет ощущаться как -2.
Вторник тоже будет дождливым. Днем обещают +3, ночью до +1. Синоптики прогнозируют высокую влажность и пасмурную погоду.
В среду выпадет чуть меньше осадков. А вот дальше на несколько дней установится сухая погода. В городе потеплеет сначала до +8, а потом и до +12.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в апреле в город придет потепление до +14 градусов.
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