Весенние дожди в Новосибирске начнутся с 3 апреля

Дожди будут идти три дня подряд. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске с 3 апреля начнутся весенние дожди. Это следует из прогноза, опубликованного сервисом «Яндекс. Погода».

В понедельник, 3 апреля, днем будет +3 градуса, ночью – около 0. Влажность составит 92%. Из-за этого на улице будет ощущаться как -2.

Вторник тоже будет дождливым. Днем обещают +3, ночью до +1. Синоптики прогнозируют высокую влажность и пасмурную погоду.

В среду выпадет чуть меньше осадков. А вот дальше на несколько дней установится сухая погода. В городе потеплеет сначала до +8, а потом и до +12.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в апреле в город придет потепление до +14 градусов.

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