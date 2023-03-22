В Новосибирской области определили даты проведения юбилейного, десятого форума «Технопром» . Фото: правительство НСО.

Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области с 22 по 25 августа. Соответствующее распоряжение Правительства региона №186-рп 21 марта подписал Губернатор Андрей Травников.

– В соответствии с документом, в ближайшее время будет создан Программный комитет по подготовке X международного форума технологического развития «Технопром-2023» в формате Российской научно-технологической недели и сформирована деловая программа форума. В интеграции с «Технопромом» традиционно пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка, сообщили в правительстве НСЛ.

Известно, что организован форум для эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности региона. – «Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В его работе в разные годы принимали участие Президент России Владимир Путин, руководство Правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств, – добавили в правительстве.

В 2022 году в мероприятии приняли участие 12 тысяч человек. 9 тысяч из них присутствовали лично.

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