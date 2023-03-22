Погоня попала на видео: под Новосибирском пьяный мотоциклист пытался уйти от преследования гаишников

В Черепаново пьяный мотоциклист пытался уйти от преследования гаишников. Фото: стоп-кадр из видео

В Черепаново пьяный мотоциклист пытался уйти от преследования гаишников. Погоня попала на видео. О случившемся КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции преследовали мотоциклиста по улице Цыцаркина в городе Черепаново. На ролике видно, как в надежде скрыться нарушитель заехал в сугроб. Тогда один из правоохранителей выбежал из машины и побежал вслед. На следующем кадре задержанного поймали.

Прав у водителя не было, а экспертиза показала: за руль он сел пьяным. По решению суда нарушителю назначили 10 суток административного ареста

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