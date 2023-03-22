В Новосибирской области снизилась заболеваемость туберкулёзом

В Новосибирской области снижается заболеваемость туберкулёзом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области заболеваемость туберкулёзом снизилась за год на 6 %. Однако показатели ниже, чем в целом по стране. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Замглавы Минздрава региона Татьяна Анохина рассказала, что за 2022 год заболеваемость по территории области снизилась на 6,3 %.
На улучшение показателей повлияло объединение областной туберкулезной больницы и противотуберкулезного диспансера. Кроме того, в регионе создана новая система лекарственного менеджмента, укреплена материально-техническая база противотуберкулёзной службы, усилена профилактика.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на напряжённую ситуацию с заболеваемостью туберкулёзом в Новосибирской области обратил внимание президент Владимир Путин. В половине районов региона заболеваемость, напротив, сильно увеличилась.
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