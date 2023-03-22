Биолог Яновский назвал сроки сбора берёзового сока в Новосибирске в 2023 году

Стало известно, когда в Новосибирске начнется сезон сбора березового сока. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Весной в Новосибирске начинается сезон сбора березового сока. Как рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, ловить момент нужно после того, как среднесуточная температура воздуха установится выше 0 градусов.

По словам ученого, примерной датой начала сбора березового сока может стать 10 апреля. Синоптики сообщают, что к середине весны погода стабилизируется. При этом срок сбора довольно короткий – всего около месяца.

– Сокодвижение закончится, когда зазеленеют почки. Возможно, 10 мая, возможно раньше, – сообщил Алексей Яновский.

Сок содержит фруктовый сахар и много полезных веществ, в том числе витамин B6, недостаток которого в человеческом организме может вызывать рассеянность, заторможенность, нервные тики, судороги, перхоть и сухость кожи.

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