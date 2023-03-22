Могут столкнуться с самолетами: птицы, облюбовавшие свалку у аэропорта Толмачево, угрожают безопасности полетов

В Новосибирске свалку у аэропорта Толмачево обязал ликвидировать суд. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Свалку у аэропорта Толмачево в Новосибирске ликвидируют по решению суда. Складирует отходы на участке в селе Прокудское компания «Водолей». Об этом сообщили в Коченевском районном суде НСО.

– Суд обязал ООО «Водолей» прекратить деятельность по размещению отходов IV класса опасности на вышеназванном полигоне в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу решения суда, – говорится в сообщении госоргана.

Известно, что оборудовали свалку в пределах 15-километровов зоны приаэродромной территории аэропорта. Отходы там лежат под открытым небом. Их не утилизируют, не обрабатывают, не обезвреживают. В том числе, там лежат и просроченные продукты. Из-за чего свалку облюбовали стаи птиц. А это в свою очередь угрожает безопасности полетов.

Орнитологи провели экспертизу. Они выяснили, что есть высокая вероятность того, что птицы могут столкнуться с самолетами.

Известно, что свалку у аэропорта нужно будет ликвидировать не позднее одного дня после того, как судебное решение вступит в силу.

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