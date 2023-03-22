Самолет из Новосибирска задержали туманы в аэропорту Южно-Сахалинска

Авиасообщение между Новосибирском и Южно-Сахалинском осложнили туманы. Фото: Мария КАЮРОВА

В ночь на среду, 22 марта, рейсы между Новосибирском и Южно-Сахалинском перенесли из-за сильного тумана. По данным электронного табло аэропорта Толмачево, также задерживаются рейсы в Норильск и Хабаровск.

Самолет в Новосибирск вылетел из аэропорта Южно-Сахалинска с задержкой почти на 4 часа. На полтора часа позже вылетел самолет из Новосибирска в Хабаровск.

– Первый сильный туман в аэропорту «Южно-Сахалинск» в этом году, – объяснили в Telegram-канале аэропорта.

Погода прояснилась примерно к 9 часам утра. В аэропорту начали разрешать посадки и вылеты.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о задержке рейсов между Новосибирском и Пхукетом почти на сутки.

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