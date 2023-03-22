Стали известны даты проведения юбилейного форума «Технопром» в 2023 году в Новосибирской области

В Новосибирске стала известна дата проведения Технопрома - 2023. Фото: Правительство НСО.
Стала известна дата проведения форума «Технопром-2023» в новосибирском «Экспоцентре». Об определении сроков научно-технологической выставки рассказали в пресс-службе правительства региона.
В 2023 году «Технопром» будет идти с 22 по 25 августа. Распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В ближайшее время создадут программный комитет по подготовке десятого юбилейного форума. Он пройдет в рамках Российской научно-технологической недели.
В прошлом году форум принял 12 тысяч зрителей, из них почти 9 тысяч присутствовали очно на площадке, а онлайн наблюдали жители 60 стран. На «Технопроме» в 2022 году выступили более 800 спикеров.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на выставке в прошлом году показали летающий автомобиль и аппарат для определения спортивных талантов.
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