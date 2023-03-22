Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сироты, которому 10 лет не дают квартиру в Новосибирске

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о невыдаче квартиры сироте в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по информации о сироте из Новосибирска, который 10 лет не может получить законное жилье. Об этом сообщили в приемной председателя СКР.

26-летний парень с 2013 года стоит в очереди на получение жилья. Шесть лет назад он оказался первым в очереди, но квартиру не получил. В Новосибирской области следователи начали процессуальную проверку.

В центральном аппарате СКР проконтролируют, будет ли возбуждено уголовное дело по данному факту.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как бывший воспитанник детского дома из Кировского района 10 лет добивается права попасть в список на получение жилья.

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