Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сироты, которому 10 лет не дают квартиру в Новосибирске

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о невыдаче квартиры сироте в Новосибирске.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по информации о сироте из Новосибирска, который 10 лет не может получить законное жилье. Об этом сообщили в приемной председателя СКР.
26-летний парень с 2013 года стоит в очереди на получение жилья. Шесть лет назад он оказался первым в очереди, но квартиру не получил. В Новосибирской области следователи начали процессуальную проверку.
В центральном аппарате СКР проконтролируют, будет ли возбуждено уголовное дело по данному факту.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как бывший воспитанник детского дома из Кировского района 10 лет добивается права попасть в список на получение жилья.
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