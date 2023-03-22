Аффинажный завод продаст новосибирцам золотые и серебряные слитки наивысшей 999,9 пробы

Новосибирцы смогут купить золотые и серебряные слитки прямо с завода. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирский аффинажный завод с апреля начнет продавать слитки золота и серебра химической чистоты 999,9. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Слиток может приобрести любой новосибирец с соответствующим достатком – с 1 апреля вступит в силу поправка в Налоговый кодекс, которая разрешает заводам продавать слитки без НДС физическим лицам. Ранее проводить такие операции могли только банки.

Килограммовый слиток золота в банке стоит около 5 миллионов рублей. На Новосибирском аффинажном заводе будут продавать слитки самых разных номиналов, в том числе стандартные по 13 килограммов.

Генеральный директор АО «НАЗ» Виталий Прохоров рассказал, что слитки будут надежно упакованы, а каждому владельцу передадут документы, подтверждающие качество и принадлежность слитка. Операции будут регистрировать в Государственной интегрированной системе движения драгоценных металлов.

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