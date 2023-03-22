Новосибирская компания возглавила рейтинг нацпроекта «Производительность труда»

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Лидеры отобраны по итогам реализации проектов по повышению операционной эффективности в 2022 году на 1097 предприятиях. Предприятия оценивались по трем показателям: рост выработки на одного работающего, сокращение времени протекания процесса и объема незавершенного производства.

Компания «Монтэл» возглавила рейтинг по показателю роста выработки на одного работника. Благодаря участию в нацпроекте там добились четырехкратного роста производства.

- В основы бережливого производства мы погрузились еще в 2021 году - именно в этот момент мы подали заявку на участие в нацпроекте. Выбрали годовую расширенную поддержку для более глубокого освоения и внедрения этих принципов во все процессы компании. В итоге добились впечатляющих результатов - прежде всего за счет уменьшения простоев на всех этапах производства и приемки изделий, а также за счет перехода с индивидуальной на поточную сборку, - говорит управляющий завода «Монтэл» Андрей Горшков.

По его словам, работа с экспертами ФЦК позволила предприятию не прибегать к кредитованию в условиях, когда компания лишилась связи с прежними поставщиками и вынуждена была срочно переходить на новые комплектующие.

- Закончив проект, мы поняли, что можем сделать еще многое для увеличения эффективности собственных процессов даже без значительных финансовых вложений, - заключил Андрей Горшков.

По показателю снижения запасов незавершенного производства первое место занял производитель кормов для животных «СиБиЭс Волосово» из Ленинградской области, а по сокращению времени протекания процесса - производитель средств гигиены «Архбум тиссью групп» из Калужской области.