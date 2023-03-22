«Сильно разбил лицо»: мужчина и женщина пострадали в лобовом ДТП на перекрестке в Новосибирске

Два человека пострадали в лобовом столкновении Фото: Спасатели МАСС.

В Октябрьском районе Новосибирска произошло лобовое ДТП на перекрестке улиц Кирова и Выборной. Hyundai Solaris и Toyota столкнулись вечером 21 марта, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Передние части автомобилей сложились в гармошку, в «Тойоте» пострадали два человека: мужчина и женщина. Их не зажало в машине, однако мужчина сильно разбил лицо, уточнили спасатели.

На место ДТП выезжали пожарные и бригада врачей скорой помощи. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, а пожарные помогли стабилизировать автомобили, чтобы они не вспыхнули и не двинулись дальше по проезжей части.

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